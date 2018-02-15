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Talas hazırlıkları sürüyor

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor Talasgücü Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Talas hazırlıkları sürüyor

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor Talasgücü Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

15 Şubat 2018 Perşembe 07:00
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Talas hazırlıkları sürüyor

Teknik direktör Aydın Yavuz gözetiminde çalışmalarını aralıksız sürdüren kırmızı siyahlı ekipte tek düşünce galibiyet.
Yozgatspor teknik direktörü Aydın Yavuz, Pazar günü Talasgücü Belediyespor ile çok zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Oyuncularını bu müsabakaya en iyi şekilde hazırladığını dile getiren tecrübeli teknik adam, ‘’Pazar günü Talasgücü Belediyespor’u yenerek onları Yozgat’tan eli boş göndermek istiyoruz. Bizim açımızdan çok zor geçecek olan bu müsabakaya çok iyi hazırlanıyoruz. Takım olarak biz tamamen hedefe kilitlenmiş durumdayız. Sezon sonunda şampiyonluk turunu atmak için bizler elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve bize inananların, güvenenlerin bu inancını boşa çıkarmayacağız. Kayseri temsilcisi ile ligin ilk yarısında oynadığımız müsabakada 1 puan almıştık, şimdi rövanşı rakibimize kaptırmayacağız ve sahadan üç puan ile ayrılan taraf olacağız’’ dedi.

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