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TAKIMLARA DESTEK

YOZGAT’ta amatör spor kulüplerinin ihtiyaçlarını gidermek ve destek olmak amacıyla 36 amatör spor kulübüne Yozgat İl Özel İdaresi tarafından malzeme yardımında bulunuldu.

TAKIMLARA DESTEK

YOZGAT’ta amatör spor kulüplerinin ihtiyaçlarını gidermek ve destek olmak amacıyla 36 amatör spor kulübüne Yozgat İl Özel İdaresi tarafından malzeme yardımında bulunuldu.

14 Kasım 2018 Çarşamba 07:32
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TAKIMLARA DESTEK

Yozgat Valiliği salonunda gerçekleştirilen malzeme dağıtım törenine Yozgat Valisi Kadir Çakır, Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Salih Altun, Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuzhan Güneşer, Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hakan Beştaş, Futbol İl Temsilcisi Mehmet Karakoç ve amatör spor kulüplerinin temsilcileri katıldı. Amatör sporun tüm sporların temeli olduğunu belirten Yozgat Valisi Kadir Çakır, ''Kapım tüm vatandaşlarımıza olduğu gibi spor kulüplerimize de sonuna kadar açıktır. Sporu seven, destekleyen birisiyim. Bu malzeme yardımı benim aracılığımla olmuş bir şey değil. Ancak, dağıtımı bana nasip oldu. Bunu bir başlangıç olarak görüyorum. Bundan sonraki dönemlerde de amatör spora destek vermeye devam edeceğim. Sizlerden isteğim soktaki çocuklara sahip çıkıp, bunları bünyenize alarak, spor yapmalarına imkan sağlamanızdır. İşte o zaman başarı da beraberinde gelecektir'' dedi.

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TAKIMLARA DESTEK
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