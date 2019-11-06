TAKIMIMIZIN YANINDAYIZ

Codar yaptığı açıklamada, ‘’Çayıralan Belediye Başkanı olarak, spordan sorumlu belediye Meclis üyemiz Yahya Şahiner ve tüm Meclis üyelerimizle birlikte maddi ve manevi olarak takımımızın yanındayız. Göstermiş oldukları başarı ve sarf ettikleri emekten dolayı tüm Esnafspor camiasına teşekkür eder başarılarımızın devamını dilerim. Haydi Çayıralan Esnafspor hedef Bölgesel Amatör Ligi hep birlikte başarıyoruz’’ dedi.

Öte yandan Çayıralan Esnafspor yönetimi Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar’ı makamında ziyaret ederek kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür ettiler. Belediye başkanı Ömer Codar ve meclis üyesi Yahya Şahiner 'e eşofman hediye eden Çayıralan Esnafspor yönetimine Belediye Başkanı Ömer Codar, kendilerine verilen hediyelerden ve yapılan ziyaretten dolayı teşekkür ederek, başarı dileğinde bulundu.

