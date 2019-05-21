Gece geçirdiği krizde hastaneye kaldırılmış, kalbine iki stent ve pil takılmıştır. Yoğun bakıma alınan Şükrü Birant’a İleri Gazetesi olarak acil şifalar dileriz.
21 Mayıs 2019 Salı 00:00
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FENERBAHÇE’nin ve Türk Milli Takımının unutulmaz sağbeki Şükrü Birant, kalp krizi geçirdi.
Gece geçirdiği krizde hastaneye kaldırılmış, kalbine iki stent ve pil takılmıştır. Yoğun bakıma alınan Şükrü Birant’a İleri Gazetesi olarak acil şifalar dileriz.
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