Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 22°
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
86771
ALTIN
247.455
DOLAR
6.0108
STERLİN
7.6769
EURO
6.7137

Şükrü Birant Kalp Krizi Geçirdi

FENERBAHÇE’nin ve Türk Milli Takımının unutulmaz sağbeki Şükrü Birant, kalp krizi geçirdi.

Şükrü Birant Kalp Krizi Geçirdi

FENERBAHÇE’nin ve Türk Milli Takımının unutulmaz sağbeki Şükrü Birant, kalp krizi geçirdi.

21 Mayıs 2019 Salı 00:00
43 Okunma
Şükrü Birant Kalp Krizi Geçirdi

Gece geçirdiği krizde hastaneye kaldırılmış, kalbine iki stent ve pil takılmıştır. Yoğun bakıma alınan Şükrü Birant’a İleri Gazetesi olarak acil şifalar dileriz.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
GENÇLER KAMPA GiRiYOR
GENÇLER KAMPA GiRiYOR
Esosa’dan şampiyonluk paylaşımı
Esosa’dan şampiyonluk paylaşımı
EKER Dünya şampiyonasında
EKER Dünya şampiyonasında
Yozgat’ta şampiyonluk kutlaması
Yozgat’ta şampiyonluk kutlaması
Kupalarını aldılar
Kupalarını aldılar
Zirvede üç takım kaldı
Zirvede üç takım kaldı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim