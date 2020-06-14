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Stat yıkılıp, yeniden yapılacak

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Bozok Stadında incelemelerde bulundu, yapılacak çalışmaların son şekli hakkında bilgiler verdi.

14 Haziran 2020 Pazar 23:59
Stat yıkılıp, yeniden yapılacak

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat Şehir Stadyumunun yıkılıp yeniden yapılacağını söyledi.
Başer, şehir stadyumunda incelemelerde bulunarak Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak'tan bilgi aldı.
Kentte stadyumun ne olacağı ile ilgili bilgi kirliliği yaşandığını belirten Başer, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin 15 Temmuz'da biteceğini belirtti. Başer, çim saha haricinde stadyumun tamamen yıkılıp yeniden yapılacağını ifade ederek, "Deprem yönetmeliğine göre buranın tadilat ve tamiratı mümkün değil, yıkılması gerekiyor. Kale arkaları dahil bütün tribünler kapatılacak. Sivas Caddesi yönünde ise sosyal donatılar, alışveriş merkezleri bulunacak" dedi.
AK Parti'nin ne söz vermişse yerine getirdiğini vurgulayan Başer, "Ne aldatan en de aldananlardan olduk. AK Parti söz vermişse bu sözü yerine getirir. Birileri yanlı, yanlış konuşur, gerçekleri söylemezler, aldatabilirler ama biz AK Parti olarak vermiş olduğumuz söz ne ise onu yapıyoruz. Stadyum inşaatı için 35 milyon lirası nakit olmak üzere 42 milyon lira bütçe ile ilimize yakışır bir stadyum yapıyoruz. Yapılacak bu hizmetimizin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.
Başer, stadyum dış sahanın yenilendiğini anımsatarak, dış saha için de 1 milyon 600 bin lira harcadıklarını aktardı. İncelemede Başer'e İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç da eşlik etti. 

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