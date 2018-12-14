Stat temizlendi

Son birkaç gündür Yozgat’ta etkili olan kar yağışı sonrasında karla kaplanan Bozok Stadı Stat Amiri Abidin Eraslan tarafından temizletildi. Karla kaplı zemin tamamen temizlenerek Altınordu Belediyespor ile oynanacak olan müsabakaya hazır hale getirildi. Yapılan temizlik sonrasında ise Yozgatspor, Bozok stadında çift kale antrenman yaparak Altınordu Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın taktiğini çalıştı.