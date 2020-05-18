Stat tartışması

YOZGAT Bozok Stadının yenilenmesi konusunda gerekli ödeneğin ayrılıp, çalışmalara başlanılacağının duyurulması sonrasında tartışma alevlendi. Yozgatspor taraftarları sosyal medya hesaplarından ‘Çevre düzenlemesi değil yeni stadyum istiyoruz’ sloganıyla eskiyen stadyumun restore edilmesine değil, birçok ile ve ilçeye yapılan yeni ve modern stadyum isteklerini dile getirdi. CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven de, 11 Kasım 2019 tarihinde Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçe görüşmesinde Bakan Mehmet Kasapoğlu'na ilettiği 'stadyum sözü' ile ilgili gönderdiği cevap yazısını o tarihte de kamuoyuyla paylaştığını hatırlattı. Keven, ‘’Şehir stadyumunun tribün kapasitesinin 15 bin kişi olması için bir tadilat yapılacağı bilgisi verilmişti. Ancak 28 milyon lira harcayıp mevcudu onarmak yerine uygun bir alana söz verildiği gibi 20 bin kişilik modern bir stadyum yapılmasını kamu kaynağının verimli kullanılması açısından tekrar öneriyorum. Bunu etraf illeri örnek göstermenin dışında yık-yap mantığından kurtulmamız için rica ediyorum. Eski stadyumun tribünlerini yıkıp yeni tribün yapmaya 28 milyon liralık ödeneği harcamaktansa eskisi yerinde durabilir hatta burası amatör takımları güçlendirmek için onlara tahsis edilebilir. 28 milyon lirayla daha uygun bir yere ve yanında sporcu kamplarının yapılabileceği konaklama tesisinin de olacağı modern bir stadyum yapılabilir. Yozgatspor'a gönül vermiş binlerce taraftarın da halkın da talebi budur. Lütfen bunca ödeneği eskiyi onarmaya harcamayın! Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'na şimdiden teşekkür eder, saygılar sunarım’’ dedi.