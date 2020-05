STAT KARMAŞASI!

YOZGAT Bozok Stadının yenilenmesi için bakanlık tarafından 28 milyon lira ödenek çıkarılmasının ardından başlayan tartışma, hız kesmeden devam ediyor. Yozgatlı futbolseverler, diğer şehirlerde olduğu gibi Yozgat’a da yeni ve modern bir stat yapılmasını isterken, sosyal medya üzerinden ‘Onarım değil, yeni bir stat istiyoruz’ kampanyası başlatıldı. Yozgat’ın yıllardan beri ötekileştirilen, önemsenmeyen, söz verilen ancak tutulmayan, her seçim dönemlerinde türlü türlü vaatler verilen, ancak tutulmayan, kandırılan bir şehir olduğunun altı çizilen kampanyalarda, Yozgat’ın her türlü hizmeti fazlasıyla hak ettiği kaydedildi. Afyonkarahisar’da stadyum ve Spor komplekslerinin mevcut olduğunu, her kamp sezonunda bütün liglerden yurt içi ve yurt dışından birçok takım kamplarını burada yaptığına da vurgu yapıldı. Sosyal medya hesaplarından ‘Bu onlar için büyük bir ekonomik kaynaktır. Hele ki Yozgat gibi ekonomisi zayıf ilin böyle bir tesisleşme ile ne kadar çok kaynak kazanabileceğini hesap edin. Bunda şehir esnafımızda kazanır Spor olarak da ileri bir adım atmış olur. Yozgat iklim ve hava şartları olarak da kamp yapılmaya müsaittir. Adeta futbol takımları ve futbolcuların arayıp da bulamadıkları bir havası var. Bizler Yozgatlılar ve Yozgatsporlular olarak verilen sözlerin yerine getirilmesini istiyoruz. Restore edilmiş bir stat değil yerine yapılmış yeni bir Stat istiyoruz’ şeklinde değerlendirmeler yapılıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Yozgat Bozok Stadında yapılacak yenileme çalışmaları için 28 milyon lira ödenek yapıldı. Stadın tribünlerinin yenilenip, atletizm pisti, saha aydınlatması, bakım onarım işlerinin yapılacağını altı çizildi. Yetkililer, statta yapılacak çalışmalar kapsamında tribünlerin tamamen yıkılıp, yeniden inşa edileceğini belirtmelerine karşılık, futbolseverler bunun bir oyalama taktiği olmasından endişe ediyor.