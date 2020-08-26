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Stat inşaatı için yüzde 10 ödenek

YOZGAT Bozok stadının tribünlerinin yıkılarak yeniden yapılması için ayrılan ödeneğin yüzde 10’luk kısmının gönderildiği öğrenildi.

26 Ağustos 2020 Çarşamba 00:49
Stat inşaatı için yüzde 10 ödenek

Yaklaşık 1 ay önce projesi tamamlanarak Spor Bakanlığına gönderilen Yozgat Bozok Stadı inşaatı ile alakalı olarak bakanlık gönderilen projeyi onaylarken, yapım ihalesine çıkılması için belirlenen miktarın yüzde 10’luk bölümünü Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne gönderdiği bildirildi. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ihalesinin yapılacağı stat ile alakalı olarak Bakanlıktan gerekli şart nameler gönderildikten sonra önümüzdeki hafta içerisinde ihale aşamasına gelineceği kaydedildi. 

Anahtar Kelimeler:
Stat Inşaatı Için Yüzde 10 ödenek
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