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Stat beklentimiz başka bahara kaldı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Yozgatspor’u bir üst lige çıkartın, stat benden’ sözünün ardından, son yerel seçimler öncesinde Yozgat’a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu tarafından yenilenen yeni stat sözü, başka bahara kaldı.

Stat beklentimiz başka bahara kaldı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Yozgatspor’u bir üst lige çıkartın, stat benden’ sözünün ardından, son yerel seçimler öncesinde Yozgat’a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu tarafından yenilenen yeni stat sözü, başka bahara kaldı.

13 Eylül 2019 Cuma 00:00
Stat beklentimiz başka bahara kaldı

Yozgat’ta bir stat ile 10 farklı yerde 3’lü spor kompleksi yapacaklarını dile getiren Kasapoğlu, CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven tarafından verilen soru önergesine tek cümle ile yanıt verdi. Yozgat Milletvekili Keven, Bakan Kasapoğlu’nun verdiği yanıtı, ‘Yozgat Stadyumu'nun eksikleri ve daha önce bizzat bakan tarafından söz verilen yeni stadyum ile ilgili 2 ay önce verdiğim yazılı soru önergesine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'ndan cevap geldi. Ne yazık ki -bütçe imkanları doğrultusunda değerlendirilecektir- gibi somut olmayan, bir cümlelik bir cevap gelmiştir. Her seçim öncesi verilen türlü vaatlerin seçimden sonra nasıl sümen altı edildiğinin resmidir! Takdiri Yozgat halkına bırakıyorum’ diyerek, açıkladı.

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