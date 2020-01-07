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SPORCUYA RAPOR KOLAYLIĞI

YOZGAT Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hakan Bektaş, sporcu sağlık raporları ile ilgili yaşanan sıkıntıların Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından yapılan girişimler sonucunda çözüldüğünü söyledi.

SPORCUYA RAPOR KOLAYLIĞI

YOZGAT Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hakan Bektaş, sporcu sağlık raporları ile ilgili yaşanan sıkıntıların Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından yapılan girişimler sonucunda çözüldüğünü söyledi.

07 Ocak 2020 Salı 03:40
SPORCUYA RAPOR KOLAYLIĞI

Bektaş, Daha önce lisans çıkarken, transfer olurken, lisansını vize ettirirken istenen sağlık raporunun artık sadece filiz lisans çıkartılırken isteneceğini vurguladı. Artık lisans işlemlerinin kolaylaştığının altını çizen Bektaş, ‘’Sağlık Bakanlığı, ‘Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönergesinde’ yaptığı değişiklik yapıldı. Yeni uygulama olan ‘Durum bildirir tek hekim sağlık raporu" metni değiştirilmiş ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden sevk belgesi alınarak sağlık raporu için başvuru zorunluluğu doğal olarak futbol lisans işlemlerinde sıkıntı yaratmıştır. Bu sıkıntının aşılması için öncelikle Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu kapsamında kurulan spor federasyonlarını kapsayan "Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliğimi’ 14 Aralık 2019 tarih ve 30978 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak önemli bir adım atılmıştır. Bu yönetmelik kapsamında sağlık raporları sadece ilk defa alınacak filiz lisans işlemlerinde istenecek olup, vize ve transfer lisans işlemlerinde kişi veya 18 yaşından küçükler için de velisinden spor yapmaya ve yarışmalara katılmaya elverişliliğine dair yazılı beyan istenmesi kararlaştırılmıştır. Bu gelişme üzerine Konfederasyonumuzun girişimleri sonucu Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Futbolcu Lisans ve Transfer Talimatımda da değişiklik yapılarak gerekli düzenlemeye ilişkin 20 Aralık 2019 tarihinde yapılan TFF Yönetim Kurulunda alınan karar 23 Aralık 2019 tarihinde TFF internet sitesinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yapılan bu değişiklik ile amatör futbolcularda sağlık raporu sadece filiz lisanslarda istenecektir. Vize ve transferlerde sağlık raporu yerine 18 yaşından büyük futbolcuların kendisinin, 18 yaşından küçük futbolcuların ise velisinin imzalayacağı Sağlık Beyanı Formunu vermeleri yeterli olacaktır. Gençlik ve Spor Bakanlığı kapsamındaki federasyonlarda ve Türkiye Futbol Federasyonunda vize ve transfer işlemlerinde yazılı beyanın yeterli olması kararının alınmasına destek veren Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Spor  Hizmetleri Genel Müdürümüz Mehmet Baykan'a ve TFF Başkanı Nihat Özdemir'e, Yönetim Kuruluna ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Düşmez’e teşekkür ederiz’’ dedi.

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SPORCUYA RAPOR KOLAYLIĞI
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