Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 12°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
94082
ALTIN
189.318
DOLAR
4.7932
STERLİN
6.2808
EURO
5.6125

Sporcularımız kendilerini gösterdi

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yozgatspor da altyapı çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, altyapıya devam eden ve SODES projesi kapsamında Yozgatspor Yaz Futbol Okuluna dahil olan çocuklar düzenlenen turnuvalar ile kendilerini gösteriyorlar.

Sporcularımız kendilerini gösterdi

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yozgatspor da altyapı çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, altyapıya devam eden ve SODES projesi kapsamında Yozgatspor Yaz Futbol Okuluna dahil olan çocuklar düzenlenen turnuvalar ile kendilerini gösteriyorlar.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 07:00
3 Okunma
Sporcularımız kendilerini gösterdi

Yozgatspor yöneticilerinden Ahmet Akgün, kulüp olarak altyapıya çok önem verdiklerini ve yeni yetenekler keşfedebilmek adına her sene yaz futbol okulu düzenlediklerini söyledi. Bu sene SODES ile birlikte düzenledikleri yaz futbol okuluna devam eden sporcular arasında futbol turnuvaları düzenlendiğini hatırlatan Akgün, ‘’Yapılan futbol turnuvalarında sporcular kendilerini göstermek için ellerinden geleni yapıyorlar. Yapılan bu futbol turnuvasını kulüp başkanımız Kazım Arslan ile birlikte izledik ve gerçekten çok yetenekli oyuncular olduğunu gördük. Turnuva sonrasında da sporculara çeşitli hediyeler vererek onları ödüllendirdik’’ dedi. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Sağlıkçılara beslenme eğitimi
Sağlıkçılara beslenme eğitimi
Altyapı bizim geleceğimiz
Altyapı bizim geleceğimiz
Hazırlıklar sürüyor
Hazırlıklar sürüyor
Yerköy yetenek avında
Yerköy yetenek avında
Transfer şampiyonu Yerköyspor
Transfer şampiyonu Yerköyspor
Bisikletçiler boş durmuyor
Bisikletçiler boş durmuyor

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim