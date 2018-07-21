Sporcularımız kendilerini gösterdi

Yozgatspor yöneticilerinden Ahmet Akgün, kulüp olarak altyapıya çok önem verdiklerini ve yeni yetenekler keşfedebilmek adına her sene yaz futbol okulu düzenlediklerini söyledi. Bu sene SODES ile birlikte düzenledikleri yaz futbol okuluna devam eden sporcular arasında futbol turnuvaları düzenlendiğini hatırlatan Akgün, ‘’Yapılan futbol turnuvalarında sporcular kendilerini göstermek için ellerinden geleni yapıyorlar. Yapılan bu futbol turnuvasını kulüp başkanımız Kazım Arslan ile birlikte izledik ve gerçekten çok yetenekli oyuncular olduğunu gördük. Turnuva sonrasında da sporculara çeşitli hediyeler vererek onları ödüllendirdik’’ dedi.