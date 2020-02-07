Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
kar yağışlı
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
122284
ALTIN
301.307
DOLAR
5.9854
STERLİN
7.7431
EURO
6.5707

SPORCULARA DESTEK

AKDAĞMADENİ Belediye Başkanı Nezih Yalçın, sporculara olan desteğini devam ettiriyor.

SPORCULARA DESTEK

AKDAĞMADENİ Belediye Başkanı Nezih Yalçın, sporculara olan desteğini devam ettiriyor.

07 Şubat 2020 Cuma 03:16
SPORCULARA DESTEK

Akdağmadeni Belediyesi Spor Kulübüne kayıtlı farklı branşlarda toplamda 59 sporcuya malzeme desteği yapıldı. Belediye Başkanı Yalçın, gençlerin spora daha çok yönelmelerini sağlamak, kötü alışkanlıklardan uzak durmaları adına belediyenin daima gençlerin yanında olacağını ifade etti. Basketbol takımına kayıtlı 24 sporcuya forma, 35 güreşçiye güreş mayosu ve ayakkabı desteği yapıldı. Yalçın, belediye olarak her zaman olduğu gibi bundan sonrada üzerine düşen her konuda spor kulüplerinin yanında olmaya devam edeceklerini bildirdi. 

Anahtar Kelimeler:
SPORCULARA DESTEK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başer, Yozgat’ın taleplerini iletti
Başer, Yozgat’ın taleplerini iletti
Gençlerin ikinci durağı oldu
Gençlerin ikinci durağı oldu
Yozgatspor’da Nevşehir’e yöneldi
Yozgatspor’da Nevşehir’e yöneldi
Van maçına çığ engeli
Van maçına çığ engeli
Rahmi’ye bir destekte Hizmet-İş’ten
Rahmi’ye bir destekte Hizmet-İş’ten
Furkan’dan uluslararası derece
Furkan’dan uluslararası derece
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim