SPORCULARA DESTEK

Akdağmadeni Belediyesi Spor Kulübüne kayıtlı farklı branşlarda toplamda 59 sporcuya malzeme desteği yapıldı. Belediye Başkanı Yalçın, gençlerin spora daha çok yönelmelerini sağlamak, kötü alışkanlıklardan uzak durmaları adına belediyenin daima gençlerin yanında olacağını ifade etti. Basketbol takımına kayıtlı 24 sporcuya forma, 35 güreşçiye güreş mayosu ve ayakkabı desteği yapıldı. Yalçın, belediye olarak her zaman olduğu gibi bundan sonrada üzerine düşen her konuda spor kulüplerinin yanında olmaya devam edeceklerini bildirdi.