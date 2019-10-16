Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 16°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
95258
ALTIN
281.617
DOLAR
5.8794
STERLİN
7.5607
EURO
6.4915

Sporcular ödüllerini aldı

GAZİ Mustafa Kemal Atatürk’ ün Yozgat’ı ziyaretinin 95’inci yılı münasebetiyle Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Atatürk Koşusunda derece yapan sporculara ödülleri takdim edildi.

Sporcular ödüllerini aldı

GAZİ Mustafa Kemal Atatürk’ ün Yozgat’ı ziyaretinin 95’inci yılı münasebetiyle Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Atatürk Koşusunda derece yapan sporculara ödülleri takdim edildi.

16 Ekim 2019 Çarşamba 00:00
Sporcular ödüllerini aldı

Bozok Stadyumunda yapılan Atatürk Koşusuna, 12 okuldan 400  sporcu katılmış, yarışma 400, 800 ve bin 600 metre olmak üzere 3 kategoride düzenlenmişti. Cumhuriyet Alanında düzenlenen törende Yıldız Kızlar Kategorisi 400 metrede birinci  Kübra Özipek,  ikinci Güler Gökoğlu ve  üçüncü Elif Canbolat’a Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Yıldız Erkekler 400 metre kategorisinde birinci olan Abdullah Hüseyin, ikinci Çağrı Zorlu ve üçüncü İskender Coşkun’a Belediye Başkanı Celal Köse, Genç Erkekler 800 metre kategorisinde birinci olan Fazlıcan Erkoç, ikinci olan Alperen Düzcan, üçüncü olan Yalçın Kunduz’a ve Genç Kızlar 800 metre kategorisinde birinci olan Elifnur Asil, ikinci olan Ezgi Kozan ve Üçüncü olan Merve Gençel’e Yozgat Valisi Kadir Çakır tarafından madalya ve ödülleri takdim edildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sorgun, gençlere teslim
Sorgun, gençlere teslim
Sorgun Belediyespor'a destek toplantısı
Sorgun Belediyespor'a destek toplantısı
Efsane başkana armağan ettiler
Efsane başkana armağan ettiler
Yozgatspor izinli
Yozgatspor izinli
Sorgun Belediyespor üzgün
Sorgun Belediyespor üzgün
Spor vadisinde buluştular
Spor vadisinde buluştular
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim