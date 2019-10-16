Sporcular ödüllerini aldı

Bozok Stadyumunda yapılan Atatürk Koşusuna, 12 okuldan 400 sporcu katılmış, yarışma 400, 800 ve bin 600 metre olmak üzere 3 kategoride düzenlenmişti. Cumhuriyet Alanında düzenlenen törende Yıldız Kızlar Kategorisi 400 metrede birinci Kübra Özipek, ikinci Güler Gökoğlu ve üçüncü Elif Canbolat’a Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Yıldız Erkekler 400 metre kategorisinde birinci olan Abdullah Hüseyin, ikinci Çağrı Zorlu ve üçüncü İskender Coşkun’a Belediye Başkanı Celal Köse, Genç Erkekler 800 metre kategorisinde birinci olan Fazlıcan Erkoç, ikinci olan Alperen Düzcan, üçüncü olan Yalçın Kunduz’a ve Genç Kızlar 800 metre kategorisinde birinci olan Elifnur Asil, ikinci olan Ezgi Kozan ve Üçüncü olan Merve Gençel’e Yozgat Valisi Kadir Çakır tarafından madalya ve ödülleri takdim edildi.