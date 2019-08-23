Spor yapıyorlar

Sağlıklı Yaşam ve Spor Kulübü etkinlikleri için Gençlik Merkezi’ni ziyaret eden gençler çok amaçlı spor salonunda badminton oynayıp, hem sağlıklı yaşam için spor yaptılar, hem de güzel bir gün geçirme fırsatı buldular.
23 Ağustos 2019 Cuma 00:00
YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından oluşturulan Sağlıklı Yaşam ve Spor Kulübü etkinlikleri kapsamında öğrenciler sağlıklı yaşam için spor yapıyor.
Sağlıklı Yaşam ve Spor Kulübü etkinlikleri için Gençlik Merkezi’ni ziyaret eden gençler çok amaçlı spor salonunda badminton oynayıp, hem sağlıklı yaşam için spor yaptılar, hem de güzel bir gün geçirme fırsatı buldular.