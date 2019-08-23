Spor yapıyorlar

Sağlıklı Yaşam ve Spor Kulübü etkinlikleri için Gençlik Merkezi’ni ziyaret eden gençler çok amaçlı spor salonunda badminton oynayıp, hem sağlıklı yaşam için spor yaptılar, hem de güzel bir gün geçirme fırsatı buldular.