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Spor yapıyorlar

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından oluşturulan Sağlıklı Yaşam ve Spor Kulübü etkinlikleri kapsamında öğrenciler sağlıklı yaşam için spor yapıyor.

Spor yapıyorlar

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından oluşturulan Sağlıklı Yaşam ve Spor Kulübü etkinlikleri kapsamında öğrenciler sağlıklı yaşam için spor yapıyor.

23 Ağustos 2019 Cuma 00:00
Spor yapıyorlar

Sağlıklı Yaşam ve Spor Kulübü etkinlikleri için Gençlik Merkezi’ni ziyaret eden gençler çok amaçlı spor salonunda badminton oynayıp, hem sağlıklı yaşam için spor yaptılar, hem de güzel bir gün geçirme fırsatı buldular.

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