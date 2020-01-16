Spor Toto’ya bileniyorlar

Cumartesi günü konuk edeceği Spor Toto ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını Antrenör Bahadır Aksoy gözetiminde sürdüren sarı siyahlı ekip güçlü rakiplerini mağlup ederek rövanşı almanın hesaplarını yapıyor. Antrenör Aksoy, ligin ikinci yarısının ilk haftasında ligin güçlü ekiplerinden Spor Toto takımı ile karşılaşacaklarını söyledi. Ligin ilk yarısında güçlü rakiplerine mağlup olduklarını hatırlatan Aksoy, ‘’Türkiye kupası müsabakasında da yine Spor Toto takımı ile karşı karşıya geldik. İlk müsabakayı kazanmamıza karşılık ikinci müsabakayı kaybedince kupanın dışında kalmıştık. Bu nedenle hem ligin, hem de kupanın rövanşını rakibimizden alacağız. Bu müsabaka için çok iyi hazırlanıyoruz ve güçlü rakibimizi Kupa maçında Sorgun’da nasıl yendiysek, yine taraftarlarımızın da desteğini arkamıza alarak yenmek istiyoruz’’ dedi.