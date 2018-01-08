Spor tesislerine bakım talebi

Yozgat Gençlik Spor ve Turizm Komisyonu tarafından hazırlanan rapor Komisyon Başkanı Ali Ünlü tarafından okundu. Spor tesislerinden bin 185 kişinin yararlandığına vurgu yapan Ünlü, halkın hizmetine açılan tesisler de farklı branşların gerçekleştirildiğini kaydetti. Ünlü, ilçede bir adet futbol sahasının bulunduğunu belirterek, ışıklandırma sisteminin bulunmadığını, buna ihtiyaç duyulduğunu aktardı. Ünlü, “Futbol sahasının tribünlerinin eski olması nedeniyle yenilenmesi gerekiyor. Sentetik sahasının bazı bölgelerinde kabarmalar nedeniyle bakım ve onarım ihtiyaç duyuluyor. Spor Salonu’nun iç kısımlarında boya ve badana yapılmış. Bazı bölgelerde de kalebodur ve lavabolar yenilenmiş.

Ancak spor salonunun çatısının ön kısımlarında akmalar oluşuyor. Çatının elden geçirilerek ve onarımının yapılması gerekiyor” dedi.

