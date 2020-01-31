Spor tesisleri dökülüyor

Yozgat İl Genel Meclisi Gençlik, Spor ve Turizm Komisyonu tarafından ilçede bulunan spor tesisleriyle ilgili incelemelerde bulunularak, hazırlanan rapor mecliste okundu. Yozgat İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı başkanlığındaki toplantıda hazırlanan rapor ile ilgili meclis üyeleri bilgilendirildi. Yenifakılı ilçesindeki spor tesislerinin belediyeye ait olduğuna dikkat çekildi. Yenifakılı ilçesindeki mevcut halı sahanın kale önündeki zemin tahribatların giderilmesi, kale filelerinin yenilenmesi, sahaya gerekli bakım, onarımların yapılarak, ilçe geçlerine daha kaliteli hizmetin verilmesi gerektiği hatırlatıldı. Yenifakılı ilçesindeki tek toprak zeminli sahanın üzerinin greyderle düzeltilerek, yapılması veya bu alanın saha üzerine sentetik çim yapıldığı takdirde gençlerin bu alanlara özendirilerek, kahve köşelerinden uzaklaştırılabilecekleri kaydedildi. Raporda, ‘’Saha içerisindeki yedek kulübeleri, WC’ler, soyunma odalarının bakımlarının yapılarak, günün ekonomik şartlarına göre uyarlanması gerekmektedir. Kamu kurumlarının desteğiyle bakım-onarımlarının yaptırılması, gerekli yerlerden yardım talebinde bulunulması, toprak sahanın sentetik çim yapılması için yatırım programına alınarak, kurumlarınca ödenek ayrılmasına ihtiyaç vardır’’ denildi.