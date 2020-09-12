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Spor şube müdüründen denetim

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Özgür Akgün müdürlük görevlileri ile birlikte il merkezinde bulunan spor tesislerini denetlendi.

12 Eylül 2020 Cumartesi 00:33
Spor şube müdüründen denetim

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Akgün tarafından il merkezinde bulunan özel ve devlet olmak üzere 18 spor tesisi denetlendi. Yapılan denetimlerde spor tesislerinde dezenfektan olup olmadığı, Maske kullandırılıp kullandırılmadığı ve kuralların yazılı olduğu broşürlerin bulunup bulunulmadığına bakıldı. Salonlarda ateş ölçerler, girenlerin isim listeleri, galoş kullanımı, spor aletleri arasındaki sosyal mesafeler ve metre kareye göre spor yapanların sayısı, spor yapanların malzemelerini kendilerinin getirip getirmedikleri kontrol edildi. Yapılan denetimlerde eksiklikleri bulunan spor tesisi yöneticileri eksikliklerin giderilmesi noktasında uyarıldı. Denetimleri haftanın belirli günleri sürekli yapıldığı da kaydedildi. 

Son Güncelleme: 11.09.2020 17:34
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Spor şube Müdüründen Denetim
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