Spor salonu açılışını yaptı

Kaymakam Zeyrek, öncelikle ilçede gençlerin yapabileceği sınırlı sayıda aktivite olduğu için salonu geçen sene açmak istediklerini, fakat bazı nedenlerden bu yıl muvaffak olabildiklerini söyledi. Kaymakam Zeyrek, gerçekleştirilen proje kapsamında güreş eğitimine başlayacaklarını, amaçlarının öncelikli olarak devletine milletine bağlı, kötü alışkanlıklardan uzak, topluma saygılı bireyler, sporcular yetiştirmek olduğunu anlattı. Kaymakam Zeyrek, öğrencilerin bu noktada azami gayret göstermeleri gerektiğine vurgu yaparak, salonun öğrencilere ve ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.