-Spor Müdürleri Toplandı

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü emrinde görev yapan ilçe müdürlerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda, 2017 yılı değerlendirmesi yapıldı, 2018 yılında yapılması planlanan faaliyetler, Okul Sporları faaliyetleri ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. İl Müdürü Güneşer, geniş kapsamda planlanan hedefler ile ilgili açıklamalarda bulundu, özellikle 2020 ve 2023 yıllarında sportif alanlarda yapılacak büyük atılımların önemine vurgu yaptı.Güneşer, ‘’İl Müdürlüğümüz bünyesinde İlimizde çalışmalarını sürdüren bütün branşlardaki antrenörlerimizin sporu tabana yayarak, gerekli altyapının oluşması hususunda kapsamlı bir çalışma anlayışı içerisinde, daha fazla sorumluluk alarak özverili çalışmalarda bulunmalarını istiyoruz. Sistemli ve özverili yapacağımız çalışmalar ile birlikte İlimizden yeni yetenekleri Türk Sporumuza kazandıracağız’’ dedi.