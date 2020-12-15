Spor merkezleri denetlendi

Akdağmadeni ilçesinde bulunan özel spor salonlarına yönelin yapılan denetimlerde spor tesislerinde dezenfektan olup olmadığı, Maske kullandırılıp kullandırılmadığı ve kuralların yazılı olduğu broşürler kural listelerinin bulunup bulunulmadığına bakıldı. Ayrıca ateş ölçerler, girenlerin isim listeleri, galoş kullanımı, spor aletleri arasındaki sosyal mesafeler ve metre kareye göre spor yapanların sayısı, spor yapanların malzemelerini kendilerinin getirip getirmedikleri kontrol edildi. Denetimleri Akdağmadeni Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile birlikte Akdağmadeni Belediyesi Zabıta Ekipleri de katıldı.