Sorgun’un son umudu BARAJ MAÇI

VOLEYBOL AXA Efeler Ligi’ndeki mücadelenin tamamlanmasının ardından gözler Avrupa Kupalarında mücadele verecek takımların belli olacağı Play-Off ve küme düşecek takımların belirleneceği baraj maçlarına çevrildi. Lig’de puan cetvelinin son sırasında yer alan 19 puanlı Sorgun Belediyespor, 16 puanlı İnegöl Belediyespor, 16 puanlı Tokat Belediyespor, 7 puanlı Arhavi Voleybol takımı baraj maçı için tarafsız bir ilde karşılaşacak. Üç gün sürecek iki devreli karşılaşmalar sonucunda mevcut puanlarıyla birlikte turnuvada topladıkları puanlar toplandıktan sonra son iki sırayı alan takımlar birinci lige düşecek. Diğer iki takım ise önümüzdeki sezon Efeler Ligi mücadelesine devam edecek.