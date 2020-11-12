Sorgun’un nefesi yetmedi

Güzel başladığı müsabakada güçlü rakibine 3-1 mağlup olmakta kurtulamadı. Ligin 7’inci haftasında oynanması gereken ancak Arkkasporlu oyuncularda rastlanan Covit-19 virüsü nedeniyle ertelenen müsabaka dün İzmir’de oynandı. Müsabakaya hızlı başlayan taraf konuk ekip Sorgun Belediyespor oldu. Müsabakanın ilk setinde rakibine üstünlük kuran sarı siyahlı ekip bu seti 25-21 kazanmayı başardı. Müsabakanın ikinci setinde ise ev sahibi Arkasspor toparlandı ve bulduğu üst üste sayılar ile seti 25-19 kazandı. Üçüncü sette de ev sahibi Arkasspor’un üstünlüğü vardı. Oyuna tamamen ağırlığını koyan Arkasspor bu seti de 25-17 kazanarak skoru 2-1’e getirdi. Dördüncü set ise oldukça çekişmeli geçti. Bir ara müsabakayı önde götüren taraf Sorgun Belediyespor olsa da Arkasspor çabuk toparlandı ve aradaki sayı farkını eriterek son dakikalarda öne geçti. Dördüncü seti 25-22 kazanan Arkasspor Sorgun Belediyespor’u 3-1 mağlup etti.