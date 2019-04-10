Sorgun’u finale taşıdı

2.17 metre boyundaki Renan halen Türkiye Liglerinin en uzun oyuncusu. Brezilyalı oyuncu son maçta Bursa Belediyesi takımına karşı 30 sayı yaparken takımı ile Efeler Ligi'ne göz kırptı. 29 yaşındaki voleybolcuya Efeler Ligi'nin bir çok takımı da önümüzdeki sezon için ilgi duyuyor. İtalya'da Serie A1 de oynadığı kulübü Castellana Grotte'nin finansal krize girmesi ile transferin son günü olan 31 Ocak'ta Türkiye'ye transfer olan CAAN Athletics sporcusu Renan, Ocak sonuna kadar İtalya'da skorerler sıralamasında liderliği 339 sayıyla elinde tutuyordu. Milli oyuncu, Kayseri dönüşünde ziyaret ettikleri Belediyede Belediye Başkanı Erkut Ekinci ile tokalaşırken, ortaya ilginç bir görüntü çıktı. Başkan Ekici, milli oyuncuya gökyüzüne bakar gibi kafasını kaldırmak suretiyle bakabildi.