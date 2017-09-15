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Sorgun’dan voleybol atağı

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde 2’nci ligde mücadele edecek olan Sorgun Belediyespor voleybol takımı yeni transferlerle kadrosunu güçlendirdi. 

Sorgun’dan voleybol atağı

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde 2’nci ligde mücadele edecek olan Sorgun Belediyespor voleybol takımı yeni transferlerle kadrosunu güçlendirdi. 

15 Eylül 2017 Cuma 07:00
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Sorgun’dan voleybol atağı

Sorgun Belediyesi Bünyesine katılan Sorgun Belediyespor Voleybol Takımında yeni transferler için imzaları atıldı. 2’inci ligde mücadele edecek olan Sorgun Belediyespor Voleybol Takımında hedef şampiyonluk olarak belirlendi.
Sorgun Belediyespor Voleybol Takımı olarak 2'nci ligde mücadele etmek için yeni transfer çalışmalarına başladı.
Kulüp Başkanı Hikmet Vural ve kulüp yöneticisi Nihat Künbetli’nin katılımı ile Sorgun Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, belediyenin spora verdiği öneme değinen Başkan Vural, “Gerçekleştirdiğimiz transferler içimize sindi. İnanıyorum ki voleybol takımımız Sorgun Belediyesi bünyesinde daha da başarılı olacaktır, güzel işlere imza atmak temennisindeyiz ve spora ve sporcuya verdiğimiz değeri ve desteği her zaman devam ettireceğiz. 2’nci ligde mücadele edecek olan voleybol takımımız çok daha güçlü bir takım olarak lige başlayacak ve daha iyi yerlere gelerek Sorgun’un adını duyuracak göğsümüzü kabartacaklardır. Herkes için bu attığımız imzaların hayırlı olmasını diliyorum, takımımız bizi en iyi şekilde temsil edecek kendilerine başarılar diliyorum” dedi.

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