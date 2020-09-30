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Sorgun’dan tepki

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor yönetimi Spor Toto takımı antrenörü Serdar Uslu’ya TVF’ye tepki gösterdi.

30 Eylül 2020 Çarşamba 00:34
Sorgun’dan tepki

Sorgun Belediyespor Kulüp Başkanı Ergin Gül, kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda geçen haftaki Sorgun Belediyespor Spor Toto maçında Spor Toto Baş Antrenörü Serdar Uslu’nun demir parmaklıklara tırmanmış protokol tribününe doğru saldırıyor ve bu adam elini kolunu sallayarak bir sonraki Fenerbahçe maçında takımının başında sahaya çıkıyor. Bizim iki yöneticimiz ise tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk ediliyor. Sadece adalet talep ediyoruz’’ dedi.
BAŞKAN YARDIMCISINDAN DA TEPKİ
Sorgun Belediyespor'un başkan yardımcısı Durak Kaya, Spor Toto ile oynanan maçta çıkan olaylar nedeniyle disiplin kuruluna sevk edilmesini "adaletsizlik" olarak değerlendirdi. Kaya, geçen hafta Çarşamba günü oynanan Sorgun Belediyespor Spor Toto karşılaşmasında çıkan olaylar nedeniyle gözlemcinin yanlı rapor tuttuğunu öne sürerek, rapor doğrultusunda Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından tedbirli disiplin kuruluna sevk edildiğini belirtti. Ellerinde olaylarla ilgili kamera görüntüleri bulunduğunu aktaran Kaya, şunları kaydetti, "Olayları çıkaran ve tribünlere saldıranların Spor Toto Başantrenörü Serdar Uslu ve Spor Toto yöneticilerinden Mehmet Kuban olduğuna dair görüntüler var. Türkiye Voleybol Federasyonunu adaletli davranmaya çağırıyoruz. Fotoğraflardan da anlaşılacağı üzere tribün demirlerine tırmanarak protokolde bulunanlara saldırmaya çalışan Serdar Uslu'nun kendisidir. Bazı görevliler ve isimleri federasyona bildirilen, seyircilerin bulunduğu tribüne saldıran da Mehmet Kuban'dır. Uslu ve Kuban, sportmenliğe aykırı çirkin hareketlerinden dolayı tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilmiyor ve bir sonraki Fenerbahçe maçına elini kolunu sallayarak çıkıyor. Ben de hiçbir sportmenliğe aykırı bir davranışım olmadığı halde tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk ediliyorum'' 

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Sorgun’dan Tepki
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