Sorgun’dan rakibe puan yok

Erhan Alparslan, Bilal Çağlar’ın yönettiği maç Sorgun İlçe Sapor Salonu’nda oynandı. Sorgun Belediyespor, Samet Ahmet Baltacı, Cepeda, Cirovic, Selim Demir, Pavlovic, Murat Palavar ile mücadele etti. Mesut Akman, Yiğit Yıldız, Umut Demir, Burhan Zorluer, Rahmi Çağlar Aksoy, Kadir Gürkan Uz yedek soyundu. İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Abdulsamet Yalçın, Oğuzhan Doğruluk, Özkan Hayırlı, Rıfat Erden Çevikel, Emir Kaan Öztürk, Serhat Coşkun ile sahada yer aldı. Beytullah Hatipoğlu, Emre Berat Fırat, Demirhan Durul, Baturay Serciler yedekte bekledi. AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 18. hafta mücadelesinde, Sorgun Belediyespor, konuk ettiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u eli boş gönderdi. İlk seti 25-21 alan sarı siyahlılar ikinci seti 24-26 rakibine verdi. Üçüncü seti 25-19, dördüncü seti de 25-23 kazanan Sorgun Belediyespor, salondan 3-1 galibiyetle ayrılan taraf oldu.