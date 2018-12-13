Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -1°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
91034
ALTIN
215.113
DOLAR
5.3725
STERLİN
6.7972
EURO
6.1127

Sorgun’da Solhan hazırlığı

VOLEYBOL Erkekler Birinci Lig’i takımlarından Sorgun Belediyespor Bingöl temsilcisi Sonlahspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Sorgun’da Solhan hazırlığı

VOLEYBOL Erkekler Birinci Lig’i takımlarından Sorgun Belediyespor Bingöl temsilcisi Sonlahspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

13 Aralık 2018 Perşembe 07:00
31 Okunma
Sorgun’da Solhan hazırlığı

Sorgun Belediyespor Antrenörü Mehmet Şahin, Sorgun Belediyespor ile çıktığı ilk müsabakayı kazandığını kendisi için bunun bir başlangıç olduğunu söyledi. Bu hafta ligde önemli müsabakalardan bir tanesine çıkacaklarını dile getiren tecrübeli Antrenör Şahin, ‘’İyi bir ekibe sahibiz ve hedefimiz sezon sonunda Play-Off’lara kalmak. Göreve yeni gelmeme karşılık takımın başında çıktığım ilk müsabakayı kazanmayı bildik. Şimdi Solhanspor ile oynayacağımız müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyoruz. Cumartesi gününe kadar Bingöl temsilcisi için iyi hazırlanacağız ve bu zor müsabakadan da alnımızın akıyla galibiyet ile çıkacağımıza inanıyorum’’ dedi. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
SON MAÇ HEYECANI
SON MAÇ HEYECANI
Kızlar için ilk yarı tamamlandı
Kızlar için ilk yarı tamamlandı
Hazırlıklar sürüyor
Hazırlıklar sürüyor
Hazırlıklar sürüyor
Hazırlıklar sürüyor
Çamlığın hedefi Play-Off
Çamlığın hedefi Play-Off
Potanın efendisi Çözüm Koleji
Potanın efendisi Çözüm Koleji

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim