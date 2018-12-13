Sorgun’da Solhan hazırlığı

Sorgun Belediyespor Antrenörü Mehmet Şahin, Sorgun Belediyespor ile çıktığı ilk müsabakayı kazandığını kendisi için bunun bir başlangıç olduğunu söyledi. Bu hafta ligde önemli müsabakalardan bir tanesine çıkacaklarını dile getiren tecrübeli Antrenör Şahin, ‘’İyi bir ekibe sahibiz ve hedefimiz sezon sonunda Play-Off’lara kalmak. Göreve yeni gelmeme karşılık takımın başında çıktığım ilk müsabakayı kazanmayı bildik. Şimdi Solhanspor ile oynayacağımız müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyoruz. Cumartesi gününe kadar Bingöl temsilcisi için iyi hazırlanacağız ve bu zor müsabakadan da alnımızın akıyla galibiyet ile çıkacağımıza inanıyorum’’ dedi.