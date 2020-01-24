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Sorgun’da idmanyurdu hazırlıkları

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Beşince Grup’ta mücadele eden Sorgun Belediyespor, hafta sonu konuk edeceği İdmanyurduspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Sorgun’da idmanyurdu hazırlıkları

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Beşince Grup’ta mücadele eden Sorgun Belediyespor, hafta sonu konuk edeceği İdmanyurduspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

24 Ocak 2020 Cuma 03:43
Sorgun’da idmanyurdu hazırlıkları

Antrenör Mustafa Arslan gözetiminde çalışan sarı siyahlı ekip, İdmanyurduspor’u yenerek Mersin müsabakasını telafi etmek istiyor. Sorgun Belediyespor Antrenörü Mustafa Arslan, Mersin deplasmanında çok zor şartlar altında müsabaka oynadıklarını söyledi. Mersin Büyükşehir Belediye Meskispor müsabakasına istedikleri gibi ısınarak çıkamadıklarını dile getiren Arslan, ‘’Her türlü olumsuz şartlara rağmen müsabakanın başlarında bulduğumuz gol ile rakibimiz karşısında öne geçtik. Ancak iyi oynamamıza rağmen skoru koruyamadık ve son dakikada yediğimiz golle rakibimize mağlup oldu. O müsabakayı geride bıraktık ve İdmanyurduspor ile oynayacağımız müsabakaya hazırlanıyoruz. Pazar günü konuk edeceğimiz İdmanyurduspor’u mağlup ederek Mersin müsabakasını da telafi edeceğimize inanıyorum’’ dedi. 

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Sorgun’da Idmanyurdu Hazırlıkları
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