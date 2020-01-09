Sorgun’da hazırlıklara devam

Antrenör Mustafa Arslan gözetiminde ligin ikinci yarısına hazırlanan sarı siyahlı ekip, Mersin Büyük Şehir Belediye MESKİspor’u yenerek ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Sorgun Belediyespor Antrenörü Mustafa Arslan, ligin ikinci yarısının hazırlıklarını tam kadro olarak yoğun bir şekilde sürdürdüklerini söyledi. 18 Ocak tarihinde başlayacak olan ligin ikinci yarısının ilk haftasında Mersin deplasmanına çıkacaklarını hatırlatan Arsan, ‘’Mersin deplasmanından üç puan ile dönmek istiyoruz. İyi bir devre arası hazırlık dönemi geçirdik ve Pazartesi gününden itibaren tamamen lige yöneleceğiz ve teknik ve taktik ağırlıklı çalışmalarımıza ağırlık vereceğiz. Devre arası hazırlıklarımız sırasında bazı hazırlık müsabakaları da oynadık. Yozgatspor ile Yozgat’ta oynadığımız hazırlık müsabakasında takımının eksiklerini görme fırsatı bulduk. İyi mücadele eden takımımızın birkaç eksiğini de gidermeye çalışıyoruz. Pazartesi gününe kadar tam manasıyla lige hazır olmuş hale geliriz. Pazartesinden sonra tamamen Mersin Büyük Şehir Belediye MESKİspor ile oynayacağımız müsabakaya yöneleceğiz. Ligin ikinci yarısına üç puan ile başlamak istiyoruz ve bu müsabakaya da çok iyi hazırlanacağız’’ dedi.