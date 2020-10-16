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Sorgun’da Galatasaray alarmı

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

16 Ekim 2020 Cuma 00:37
Sorgun’da Galatasaray alarmı

Önceki gün Tokat Belediye Plevnespor ile karşı karşıya gelen sarı siyahlı ekip, bu müsabaka sonrasında izin kullanmadan Galatasaray ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı. Ligde iyi oynamasına karşılık bir türlü istediği sonuçları alamayan ve kötü günler geçiren Sorgun Belediyespor şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray karşısında deplasmanda galip gelerek hem kötü gidişata bir dur demek hem de moral bulmak istiyor. Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, Tokat Belediye Plevnespor ile oynadıkları müsabakada çok şanssız olduklarını söyledi. Başa baş bir oyun ortaya koymalarına karşılık bir türlü setleri galibiyet ile tamamlayamadıklarını dile getiren Aksoy, ‘’Üç setin üçü de iki sayı farkla bitti ve uzatmalara giderek tamamlandı. İyi mücadele ettik ancak bu mücadelemizi bir türlü skora yansıtamadık. Şimdi Galatasaray ile çok önemli bir müsabakaya çıkacağız. Şampiyonluk mücadelesi veren rakibimiz karşısında mutlak galibiyet parolası ile çıkacağız. Bu sefer inşallah güzel oyunumuzu galibiyet yada puanla süsleyip moral buluruz’’ dedi.

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Sorgun’da Galatasaray Alarmı
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