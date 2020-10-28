Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1153
ALTIN
502.650
DOLAR
8.1553
STERLİN
10.6886
EURO
9.6454

Sorgun’da Covi-19 şoku

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor’da ikinci kez Covit-19 şoku yaşanıyor.

28 Ekim 2020 Çarşamba 00:17
Sorgun’da Covi-19 şoku

Bugün Solhanspor ile oynayacağı müsabaka için Covit-19 testi veren Sorgun Belediyespor oyuncularının dün çıkan sonuçları Sorgun Belediyespor camiasını şok eti. Üç oyuncusunda Covit-19 virüsüne rastlanan sarı siyahlı ekip karantina altına alınırken, bugün oynayacakları Solhanspor müsabakası ertelendi. Sorgun Belediyesporlu oyuncuların 9 Kasım tarihine kadar karantina altında kalacakları öğrenildi. Bilindiği üzere Sorgun Belediyespor sezon hazırlıklarını devam ettirirken 7 oyuncusunda Covit-19 virüsüne rastlanmasından dolayı önce Türkiye Kupasındaki müsabakaları ardından da ligde oynayacağı ilk iki hafta müsabakaları ertelenmişti. Oyuncuları iyileştikten sonra hem maç eksiği hem de antrenman eksiğinden dolayı ligde zor anlar geçiren Sorgun Belediyespor’da ikinci kez Covit-19 virüsüne rastlanması camiayı ve teknik ekibi de üzdü.
ÜÇ MÜSABAKA ERTELENDİ 
Sorgun Belediyespor Kulüp Başkanı Ergin Gül, bugün oynanacak Bingöl Solhanspor maçı öncesi tüm oyuncular ve teknik heyete yapılan Covid-19 testinde 3 sporcunun sonucunun pozitif çıktığını söyledi. Bu oyuncularla bazı oyuncuların da temaslı olması nedeniyle Türkiye Voleybol Federasyonuna maçların ertelenmesi yönünde başvuruda bulunduklarını ifade eden Gül, ‘’Federasyonumuz başvurumuzu olumlu karşıladı. Bu nedenle bugün oynayacağımız Bingöl Solhanspor, 1 Kasım'daki Bursa Büyükşehir Belediyespor ve 8 Kasım'da oynayacağımız Arhavi maçları ertelendi’’ dedi.
Gül, oyuncuların tedavisine başlanıldığını ve tüm takımın karantinaya alındığını sözlerine ekledi. 

Anahtar Kelimeler:
Sorgun’da Covi-19 şoku
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YORUCU BiR HAFTA OLACAK
YORUCU BiR HAFTA OLACAK
Kırşehir maçı 5 Kasım’da
Kırşehir maçı 5 Kasım’da
Kulüpler TFF Başkanı ile buluştu
Kulüpler TFF Başkanı ile buluştu
Merkezim Milli Eğitim Vakfı’nda
Merkezim Milli Eğitim Vakfı’nda
HER iLÇEYE SPOR SALONU
HER iLÇEYE SPOR SALONU
Kızlara moral oldular
Kızlara moral oldular
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim