Sorgun’da Covi-19 şoku

Bugün Solhanspor ile oynayacağı müsabaka için Covit-19 testi veren Sorgun Belediyespor oyuncularının dün çıkan sonuçları Sorgun Belediyespor camiasını şok eti. Üç oyuncusunda Covit-19 virüsüne rastlanan sarı siyahlı ekip karantina altına alınırken, bugün oynayacakları Solhanspor müsabakası ertelendi. Sorgun Belediyesporlu oyuncuların 9 Kasım tarihine kadar karantina altında kalacakları öğrenildi. Bilindiği üzere Sorgun Belediyespor sezon hazırlıklarını devam ettirirken 7 oyuncusunda Covit-19 virüsüne rastlanmasından dolayı önce Türkiye Kupasındaki müsabakaları ardından da ligde oynayacağı ilk iki hafta müsabakaları ertelenmişti. Oyuncuları iyileştikten sonra hem maç eksiği hem de antrenman eksiğinden dolayı ligde zor anlar geçiren Sorgun Belediyespor’da ikinci kez Covit-19 virüsüne rastlanması camiayı ve teknik ekibi de üzdü.

ÜÇ MÜSABAKA ERTELENDİ

Sorgun Belediyespor Kulüp Başkanı Ergin Gül, bugün oynanacak Bingöl Solhanspor maçı öncesi tüm oyuncular ve teknik heyete yapılan Covid-19 testinde 3 sporcunun sonucunun pozitif çıktığını söyledi. Bu oyuncularla bazı oyuncuların da temaslı olması nedeniyle Türkiye Voleybol Federasyonuna maçların ertelenmesi yönünde başvuruda bulunduklarını ifade eden Gül, ‘’Federasyonumuz başvurumuzu olumlu karşıladı. Bu nedenle bugün oynayacağımız Bingöl Solhanspor, 1 Kasım'daki Bursa Büyükşehir Belediyespor ve 8 Kasım'da oynayacağımız Arhavi maçları ertelendi’’ dedi.

Gül, oyuncuların tedavisine başlanıldığını ve tüm takımın karantinaya alındığını sözlerine ekledi.