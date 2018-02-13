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Sorgun’da Bafra alarmı

VOLEYBOL Erekler İkinci Lig’inde şampiyonluk mücadelesi veren Sorgun Belediyespor, kendisi gibi şampiyonluk mücadelesi veren Bafra Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sorgun’da Bafra alarmı

VOLEYBOL Erekler İkinci Lig’inde şampiyonluk mücadelesi veren Sorgun Belediyespor, kendisi gibi şampiyonluk mücadelesi veren Bafra Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

13 Şubat 2018 Salı 17:36
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Sorgun’da Bafra alarmı

Sorgun Belediyespor Antrenörü Soner Arslan, Bafra Belediyespor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarına başladıklarını söyledi.
Ligdeki en zor müsabakalarından bir tanesine çıkacakların belirten genç Antrenör, güçlü rakiplerini yenebilecek güce sahip olduklarını ifade etti
Takımlarında sakat yada cezalı oyuncunun bulunmadığını dile getiren Arslan, ‘’Pazar gününe kadar çok iyi bir hazırlık dönemi geçirmek istiyoruz.
Zirveyi çok yakından ilgilendiren bu müsabakayı kazanan takım şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakalayacak. Bu nedenle hem bizim için hem de Bafra Belediyespor için bu müsabaka çok önemli. Ligin en zor maçlarından biri olan Bafra Belediyespor müsabakasına iyi hazırlanacağız ve taraftarımızın da desteğini arkamıza alarak sahadan galibiyet ile ayrılacağız. Takım olarak biz buna inandık’’ dedi.

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