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Sorgun’a takviye

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Sorgun Belediyespor, Boşnak oyuncu Smaçör Danilo Pavloviç’i kadrosuna kattı.

15 Ağustos 2020 Cumartesi 00:44
Sorgun’a takviye

Sorgun Belediyespor Kulüp Başkanı Ergin Gül, Danilo’nun Boşnak olmasına rağmen Sırbistan lisansıyla oynadığını söyledi. Gül, “Sırbistan, voleybolda ekol olmuş bir ülke. Bu nedenle Danilo’da Sırbistan lisansıyla oynuyor. Kendisi çok genç, 1997 doğumlu ve Sırbistan Milli Takımı’nda. 1.96 santimetre boyundaki Danilo, geçen yıl Belarus’ta Shakhtar Soligorsk Voleybol Takımının formasını giydi. İlimize, ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Gül, Danilo’nun salı günü akşamı Sorgun’a geldiğini, iki gün antrenmana çıktığını, antrenmanlarda gösterdiği performans sonucu kendisi ile bir yıllık sözleşme imzaladıklarını bildirdi. Gül, Danilo sırasıyla Sırbistan’ın Crvena Zvezda Belgrade, Radnicki Kragujevac,Ok Nis, Crvena Zvezda Belgrade ve geçen yıl da Shakhtar Soligorsk takımlarının formalarını giydiği bilgisini verdi.
YOLLAR AYRILDI
Diğer yandan Sorgun Belediyespor’da, Brezilyalı smaçör Rodrigo Leandro Honorio da Silva ile yollar ayrıldı. Başkan Gül, Da Silva’nın sözleşmesine konulan madde gereğince, karşılıklı olarak sözleşmesinin feshedildiğini, oyuncunun ülkesine döndüğünü belirtti. Da Silva'nın transferinin üzerinden bir aydan daha fazla zaman geçmesine rağmen bir türlü kendini toparlayamadığı bilgisini veren Gül, “Biz Da Silva’yı takımımıza güç katması amacıyla transfer ettik. Fakat kendisinin bazı sorunları vardı. O yüzden antrenmanlarda bir türlü konsantre olamıyordu. Kendisi bizden en son bir hafta daha zaman istedi. Yine de kendini toparlayamayınca karşılıklı olarak sözleşmesini feshettik ve kendisi ile yollarımızı ayırdık” diye konuştu. 

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Sorgun’a Takviye
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