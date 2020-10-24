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Sorgun’a Covit-19 engeli

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor’un yarın Ziraat Bankkart takımı ile oynaması gereken müsabakada Ziraat Bankkart takımı oyuncularında Covit-19 virüsüne rastlanması nedeniyle ertelendi.

24 Ekim 2020 Cumartesi 00:21
Sorgun’a Covit-19 engeli

Bu müsabakanın ertelenmesinin ardından sarı siyahlı ekip Çarşamba günü Solhanspor ile oynayacakları müsabakaya yöneldi. Çarşamba günü Afyon Belediye Yüntaşspor karşısında alınan galibiyetin sonrasında bir günlük izin kullanan sarı siyahlı ekip Solhanspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına dün Sorgun Spor Salon’unda Antrenör Bahadır Aksoy gözetiminde başladı. Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, uzun bir aradan sonra Afyon temsilcisi karşısında galip gelmeyi başardıklarını ve takımının moral bulduğunu söyledi. Bu galibiyeti Solhanspor ile oynayacakları müsabaka ile devam ettirip bir seri yakalamak istediklerini altını çizen Aksoy, Solhanspor ile oynayacakları müsabakaya çok iyi hazırlanacaklarını ve rakiplerini Sorgun’dan puansız göndereceklerine vurgu yaptı.

Anahtar Kelimeler:
Sorgun’a Covit-19 Engeli
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