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-Sorgun zoru başardı

ERKEKLER Voleybol 2’inci Ligi 3’üncü Grupta mücadele veren Sorgun Belediyesi Voleybol takımı, şampiyonluk mücadelesi veren Bafra Belediyespor’u da deplasmanda zor da olsa yenerek, zirve yarışında Sungurlu Belediyespor ile birlikte yalnız kaldı.

-Sorgun zoru başardı

ERKEKLER Voleybol 2’inci Ligi 3’üncü Grupta mücadele veren Sorgun Belediyesi Voleybol takımı, şampiyonluk mücadelesi veren Bafra Belediyespor’u da deplasmanda zor da olsa yenerek, zirve yarışında Sungurlu Belediyespor ile birlikte yalnız kaldı.

04 Aralık 2017 Pazartesi 07:05
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-Sorgun zoru başardı

Zorlu Bafra deplasmanında oyuna tutuk başlayan sarı siyahlı ekip, ilk periyodu 12-6 geride bırakıp, seti 25-20 rakibine verdi. İkinci sette de toparlanamayan Sorgun Belediyespor, periyodu 12-10 geride kapatırken, seti ise 25-20 kaybetti. Sarı siyahlı ekip, 2-0 geriye düştüğü müsabakanın üçüncü setinde toparlanarak, oyuna ağırlığını koydu. Periyodu 8-12 önde kapatan Sorgun Belediyespor, seti 25-19 kazanarak, skoru 2-1’e taşıdı. Dördüncü sette de üstün bir performans sergileyen sarı siyahlılar, periyodu 10-12 önde tamamlayıp, seti 25-21 alarak, skoru 2-2 eşitledi. Final setinde ise Sorgun’un üstünlüğü devam etti. Seti 15-11 kazanan Sorgun Belediyespor, rakibini 3-2 yenerek, zirve yarışını sürdürdü.

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