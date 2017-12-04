-Sorgun zoru başardı

Zorlu Bafra deplasmanında oyuna tutuk başlayan sarı siyahlı ekip, ilk periyodu 12-6 geride bırakıp, seti 25-20 rakibine verdi. İkinci sette de toparlanamayan Sorgun Belediyespor, periyodu 12-10 geride kapatırken, seti ise 25-20 kaybetti. Sarı siyahlı ekip, 2-0 geriye düştüğü müsabakanın üçüncü setinde toparlanarak, oyuna ağırlığını koydu. Periyodu 8-12 önde kapatan Sorgun Belediyespor, seti 25-19 kazanarak, skoru 2-1’e taşıdı. Dördüncü sette de üstün bir performans sergileyen sarı siyahlılar, periyodu 10-12 önde tamamlayıp, seti 25-21 alarak, skoru 2-2 eşitledi. Final setinde ise Sorgun’un üstünlüğü devam etti. Seti 15-11 kazanan Sorgun Belediyespor, rakibini 3-2 yenerek, zirve yarışını sürdürdü.