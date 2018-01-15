SORGUN ZORLANMADI

Müsabakanın ilk setine hızlı başlayan Sorgun Belediyespor, birinci periyotu 12-8 seti ise 25-17 kazandı. İkinci sette de rakibine üstünlüğünü kabul ettiren ev sahibi ekip birinci periyodu 12-5 seti ise 25-16 kazandı. Üçüncü sette de rakibine fırsat tanımayan Sorgun Belediyespor, periyodu 12-10 seti ise 25-16 kazandı. Müsabakayı 3-0 kazanan Sorgun Belediyespor bu galibiyet ile zirve yarışını sürdürdü. Sorgun Belediyespor’da yeni transferler Tarik ve Berkhan Tokat Belediye Plevnespor karşısında şans bulurken Murat ise Açık Öğretim Sınavları nedeniyle takımdaki yerine alamadı.