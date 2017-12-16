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-Sorgun zor virajda

VOLEYBOL Erkekler İkinci Ligi Üçüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Sorgun Belediyespor, Sungurlu Belediyespor ile oynayacağı maçın son hazırlıklarını bu gün tamamlayarak Çorum’a hareket edecek.

-Sorgun zor virajda

VOLEYBOL Erkekler İkinci Ligi Üçüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Sorgun Belediyespor, Sungurlu Belediyespor ile oynayacağı maçın son hazırlıklarını bu gün tamamlayarak Çorum’a hareket edecek.

16 Aralık 2017 Cumartesi 07:00
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-Sorgun zor virajda

Sorgun Belediyespor Antrenörü Soner Arslan, kendileri gibi şampiyonluk mücadelesi veren Sungurlu Belediyespor deplasmanında zoru başararak, üç puan ile dönmeyi hedeflediklerini söyledi. İki takım için de devre rahat girme adına çok önemli olun bu müsabakada kazanan tarafın rahatlayacağının altını çizen Arslan, ‘’Kazanan takım hem puan eşitliğini bozacak hem de devreye lider girecek. Bu kadar çok önemli olan bu müsabakayı bizim mutlaka kazanmamız gerekiyor. Hafta başından bu güne kadar çok yoğun bir şekilde Sungurlu Belediyespor ile oynayacağımız müsabakaya hazırlandık. Günde çift idman yaptık ve şuanda çok iyi durumdayız. Öğleden önce teknik ve taktik, öğleden sonra ise kondisyon çalışması yaparak oyuncularımızı bu müsabakaya hem fizik hem de teknik olarak iyi hazırladık. Umarım bu zorlu deplasmanda kazanan taraf biz oluruz ve devre arasına zirvede gireriz’’ dedi.

LİG MAÇLARI

Tokat Belediyesi, Orduspor karşısında hükmen galip edildi. Yarın saat 14.00’da Çorum Belediyesi-Erzurum spor Lisesi ile karşılaşacak. Saat 16.00’da Sungurlu Belediyesi, Sorgun Belediyesi’ni ağırlayacak. Aynı saatte Ordu Anadolu İHL ile Gümüşhane Telekom maçı oynanacak.

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