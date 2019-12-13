SORGUN ZiRAAT'E BiLENiYOR

Antrenör Bahadır Aksoy gözetiminde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren sarı siyahlı ekip, ligin ilk yarısının son müsabakasını kazanarak devreye moralli girmek istiyor. Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, son dört haftalık periyotta çok zor üst üste müsabakalar oynadıklarını söyledi. Şampiyonluk mücadelesi veren takımlar ile art arda karşılaştıklarını hatırlatan Aksoy, ‘’Kendi evimizde oynadığımız ve galip geldiğimiz Tokat Belediye Plevnespor müsabakasından sonra çok zor bir fikstüre girdik. Sırasıyla Fenerbahçe, Galatasaray, Bursa gibi zirve mücadelesi veren takımlar ile üst üste müsabakalar oynadık. Bu hafta ise yine zirve mücadelesi veren Ziraat Bankasını konuk edeceğiz. Aslında çok iyi oynadığımız ancak bir türlü sonunu getiremediğimiz setlerde bu sefer işimizi şansa bırakmak istemiyoruz. Güçlü rakibimizi Sorgun’dan eli boş göndermek için çok iyi çalışıyoruz. Şimdiye kadar oynadığımız ve kaybettiğimiz bütün müsabakalarda rakiplerimiz ile başa baş bir oyun ortaya koyduk. Setleri hep 2 sayı farkla kaybettik. Ama ben inanıyorum ki Ziraat Bankası müsabakasında istediğimiz oyunu ortaya koyacağız ve güçlü rakibimizi yenerek ligin ilk yarısını galibiyet ile tamamlayacağız’’ dedi.