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Sorgun'un korkusu yok!

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi 5'inci Gruptaki ilk maçını kendi evinde oynayacak olan Sorgun Belediyespor, hazırlıklarını tamamladı.

Sorgun'un korkusu yok!

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi 5'inci Gruptaki ilk maçını kendi evinde oynayacak olan Sorgun Belediyespor, hazırlıklarını tamamladı.

21 Eylül 2019 Cumartesi 00:00
Sorgun'un korkusu yok!

Sarı siyahlılar, ligin ilk haftasında konuk edecekleri Mersin temsilcisiMESKİspor'u yenerek, lige iyi bir başlangıç yapmanın hesaplarını yapıyor. Teknik direktör Mustafa Arslan, iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini, alacakları galibiyetle takımın kendisine olan güveninin daha da artacağını ifade etti. Taraftarlara da çağrıda bulunan Arslan, ''Takımımıza sahip çıkılması halinde ligde çok iyi sonuçlar alıp, Yozgat'ı ve Sorgun'u en iyi şekilde temsil edebilmemiz kolaylaşır'' dedi. Bu hafta Yozgatshor'un maçının bulunmaması nedeniyle deplasmana gitmeyecek olan taraftar grupları Sorgun Belediyespor'a destek olacak. Taraftar grupları yaptıkları duyurularda, yarın Sorgun Belediyespor'u desteklemek üzere Sorgun'a gideceklerini belirttiler.

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