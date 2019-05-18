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Sorgun Umduğunu bulamadı

OKUL Sporları kapsamında düzenlenen Yıldızlar Futsal turnuvasında Yozgat İl Birincisi olan ve çıktığı grup müsabakalarında da rakiplerini geride bırakarak yarı final oynamaya hak kazanan Sorgun Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Tokat’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen yarı final müsabakalarında umduğunu bulamadı.

Sorgun Umduğunu bulamadı

OKUL Sporları kapsamında düzenlenen Yıldızlar Futsal turnuvasında Yozgat İl Birincisi olan ve çıktığı grup müsabakalarında da rakiplerini geride bırakarak yarı final oynamaya hak kazanan Sorgun Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Tokat’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen yarı final müsabakalarında umduğunu bulamadı.

18 Mayıs 2019 Cumartesi 00:00
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Sorgun Umduğunu bulamadı

Geçtiğimiz sene yarı final müsabakalarında da rakiplerini geride bıkarak Türkiye şampiyonası finallerine gitmeye hak kazanan Sorgun Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, bu sene de aynı başarıyı yakalamayı hedefliyordu. Antrenör Memiş Keskin gözetimde Tokat’ta gerçekleştirilen yarı final müsabakalarına katılan Sorgun Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Giresun 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu ve Trabzon Akçaabat Cumhuriyet Ortaokulu takımlarının yer aldığı grupta mücadele etti. İyi bir performans gösterdiği müsabakalarda rakipleri karşısında istediğini alamayan Sorgun Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Türkiye şampiyonasına yarı final aşamasında veda etmek zorunda kaldı.

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