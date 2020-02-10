Sorgun, tutunamadı

Sorgun Spor Salonunda oynanan karşılaşmayı Tuncay Kandemir ve Kadir Girente ikilisi yönetti. Sorgun Belediyespor sahaya, Aslan Ekşi, Ali Çayır, Mehmet Almaz, Rosales, Gavilan, Halil İbrahim Kurt ile çıktı, Serkan Kılıç, Rıfat Kantarcıoğlu, Görkem Sertel, Onur Altınkaya, Çağlar Aksoy, Yusuf Erdem yedek soyundu. Halkbank, Efe Bayram, İbrahim Emet, Metin Toy, Bahov, Faik Samet Güneş, Seganov ile mücadele etti. Hasan Yeşilbudak, Volkan Döne, Toncek Stern, Gökhan Gökgöz yedekte oturdu. Sorgun Belediyespor ilk seti 18-25 kaybetti. İkinci seti 25-21 kazanarak umutlandı. Ancak üçüncü seti 24-26, dördüncü seti de 21-25 rakibine verince sahadan 3-1 ve puansız ayrılan taraf oldu.