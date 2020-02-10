Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -12°
hafif kar yağışlı
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
121015
ALTIN
302.843
DOLAR
6.0253
STERLİN
7.7200
EURO
6.5959

Sorgun, tutunamadı

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. haftasında Sorgun Belediyespor, Halkbank karşısında tutunamadı, sahadan 3-1 yenik ayrılan taraf oldu.

Sorgun, tutunamadı

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. haftasında Sorgun Belediyespor, Halkbank karşısında tutunamadı, sahadan 3-1 yenik ayrılan taraf oldu.

10 Şubat 2020 Pazartesi 03:41
Sorgun, tutunamadı

Sorgun Spor Salonunda oynanan karşılaşmayı Tuncay Kandemir ve Kadir Girente ikilisi yönetti. Sorgun Belediyespor sahaya, Aslan Ekşi, Ali Çayır, Mehmet Almaz, Rosales, Gavilan, Halil İbrahim Kurt ile çıktı, Serkan Kılıç, Rıfat Kantarcıoğlu, Görkem Sertel, Onur Altınkaya, Çağlar Aksoy, Yusuf Erdem yedek soyundu. Halkbank, Efe Bayram, İbrahim Emet, Metin Toy, Bahov, Faik Samet Güneş, Seganov ile mücadele etti. Hasan Yeşilbudak, Volkan Döne, Toncek Stern, Gökhan Gökgöz yedekte oturdu. Sorgun Belediyespor ilk seti 18-25 kaybetti. İkinci seti 25-21 kazanarak umutlandı. Ancak üçüncü seti 24-26, dördüncü seti de 21-25 rakibine verince sahadan 3-1 ve puansız ayrılan taraf oldu. 

Anahtar Kelimeler:
SorgunTutunamadı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çekerek’te spor tesisi atağı
Çekerek’te spor tesisi atağı
YOZGATSPOR DONDU KALDI
YOZGATSPOR DONDU KALDI
Sorgun çıkışını sürdürdü
Sorgun çıkışını sürdürdü
Belediyeden taraftara Süt
Belediyeden taraftara Süt
Güreşler tamamlandı
Güreşler tamamlandı
Engelli sporcular üçüncülükle yetindi
Engelli sporcular üçüncülükle yetindi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim