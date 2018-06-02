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Sorgun Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor

SORGUN Belediyespor Tekvando takımı, Ümitler Türkiye Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor.

Sorgun Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor

SORGUN Belediyespor Tekvando takımı, Ümitler Türkiye Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor.

02 Haziran 2018 Cumartesi 07:00
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Sorgun Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor

Sorgun Belediyespor Tekvando Antrenörü Ahmet Turan Dinçer, Ramazan bayramı sonrasında gerçekleştirilecek olan Ümitler Tekvando Türkiye şampiyonasına ara vermeden hazırlandıklarını söyledi. Sorgun’da iyi bir çalışma ortamlarının olduğunu ve turnuvaya çok iyi hazırlandıklarını dile getiren Dinçer, ‘’Gerçekten çok iyi bir sporcu ekibine sahibiz. Uzun süredir birlikte çalıştığımız tekvandocu kardeşlerim ile Ümitler Tekvando Türkiye şampiyonasına hazırlanıyoruz. Katılacağımız sporcularımızın hepsinde derece bekliyorum. Çok iyi sporcular ve turnuvada Sorgun’u, Yozgat’ı çok iyi temsil edeceklerdir. Ben takımıma güveniyorum’’ dedi. 

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