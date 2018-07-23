Sorgun transfere devam ediyor

Geçen sezon büyük bir başarıya imza atarak ilk defa mücadele ettiği Voleybol ikinci ligini şampiyon olarak tamamlayan Sorgun Belediyespor, yaptığı transferlerle gözünü Efeler Lig’ine dikti. Daha önce kadrosuna milli oyuncular Ali Çayır, Bulut İnan Kurt, Göktuğ Şeref, Sefer Metin Yeşilöz, Eyüphan Ertuğral, Bulgar Zhulien Dignov Georgiev’i dahil eden Sorgun Belediyespor son olarak Mehmet Emin Yıldıran ve geçen sezon şampiyon olan kadroda yer alan Mustafa Cevat Ünder’i de renklerine bağlamayı başardı. Antrenör Ümit Terzi, hem Mustafa hem de Mehmet’in transferlerinin takıma büyük güç kattığını söyledi. Sorgun Belediyespor yönetimine verdiği rapor doğrultusunda istedikleri oyuncuların büyük çoğunluğunu aldıklarını vurgulayan Terzi, ‘’birkaç genç oyuncu ile de anlaşma sağlamış durumdayız. Ancak sözleşme imzalanmadan onları açıklamak istemiyorum’’ dedi.