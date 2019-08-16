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Sorgun transferde atağa geçti

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi’nde bu sezon Yozgat’ı temsil edecek olan Sorgun Belediyespor, transferdeki suskunluğunu kadrosuna kattığı 10 oyuncu ile bozdu.

Sorgun transferde atağa geçti

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi’nde bu sezon Yozgat’ı temsil edecek olan Sorgun Belediyespor, transferdeki suskunluğunu kadrosuna kattığı 10 oyuncu ile bozdu.

16 Ağustos 2019 Cuma 00:00
Sorgun transferde atağa geçti

Transferde adeta şov yapan sarı siyahlı ekip, iç transferde üç dış transferde ise 7 ismi renklerine bağladı. İç transferde stoperler Bilal Budak, Çetin Polat ve takımın emektarı kanat oyuncusu Serdar Güleşçe ile anlaştı. Dış transferde ise Talasgücü Belediyesporda geçen sezon forma giyen ve attığı 12 golle takımına büyük kattı sağlayan Forvet Ertuğrul Yalma’yı renklerine bağladı. Stoper mevkiine Aksaray Belediyespor’dan Yasin Akyol, Bolvadin Belediyespor’dan kaleci İbrahim Bayram, Bozüyük Vitraspor’dan kanat oyuncusu Onurcan Şenkartal, Iğdıresspor’dan orta saha oyuncusu Abdulkadir Özdemir’i, geçen sezon Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi takımlarından Çamlıkspor’un kalesini koruyan Akın Anlı ve Karaman Belediyespor’dan Sol bek Yiğit Köse ile anlaştı. 

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