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Sorgun, Tortul'u geçti: 3-1

VOLEYBOL Erkekler Birinci Ligi B Grubunda mücadele veren Sorgun Belediyespor, konuk ettiği Gümüşhane Tortulspor'u 3-1 yenerek, zirvedeki yerini korudu.

Sorgun, Tortul'u geçti: 3-1

VOLEYBOL Erkekler Birinci Ligi B Grubunda mücadele veren Sorgun Belediyespor, konuk ettiği Gümüşhane Tortulspor'u 3-1 yenerek, zirvedeki yerini korudu.

11 Şubat 2019 Pazartesi 07:00
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Sorgun, Tortul'u geçti: 3-1

Sarı siyahlı ekip, Sorgun'da oynadığı maçlardaki şanssızlığını da yenmiş oldu. Sorgun Belediyespor, maça iyi başladı ve ilk seti 25-15 net bir sayı ile kazandı. İkinci yarıda da oyunda üstünlüğünü sürdüren sarı siyahlı ekip, seti 25-21 kazanarak, rahatladı. Üçüncü set başabaş geçti. Konuk takımı bu seti 23-25 alınca skor 2-1 oldu. Son sette Sorgun Belediyespor oyunda yeniden ağırlığını hissettirdi ve seti 25-20 kazanarak, sahadan 3-1'lik skorla ayrıldı.

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