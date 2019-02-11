Sorgun, Tortul'u geçti: 3-1

Sarı siyahlı ekip, Sorgun'da oynadığı maçlardaki şanssızlığını da yenmiş oldu. Sorgun Belediyespor, maça iyi başladı ve ilk seti 25-15 net bir sayı ile kazandı. İkinci yarıda da oyunda üstünlüğünü sürdüren sarı siyahlı ekip, seti 25-21 kazanarak, rahatladı. Üçüncü set başabaş geçti. Konuk takımı bu seti 23-25 alınca skor 2-1 oldu. Son sette Sorgun Belediyespor oyunda yeniden ağırlığını hissettirdi ve seti 25-20 kazanarak, sahadan 3-1'lik skorla ayrıldı.