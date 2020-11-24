Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1314
ALTIN
465.856
DOLAR
7.8775
STERLİN
10.5019
EURO
9.3140

Sorgun Tokat karşısında

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor bugün deplasmanda Tokat Belediye Plevnespor ile karşı karşıya gelecek.

24 Kasım 2020 Salı 00:26
Sorgun Tokat karşısında

Ligin ilk yarısında mağlup olduğu rakibine rövanşı vermek istemeyen Sorgun Belediyespor Tokat Belediye Plevnespor’u deplasmanda yenerek Fenerbahçe karşısında aldıkları mağlubiyeti de telafi etmek istiyor. Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, ligin ikinci yarısının ilk haftasında lider Fenerbahçe’yi konuk ettiklerin ve güçlü rakiplerine yenildiklerini söyledi. Fenerbahçe karşısında aldıkları mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını dile getiren Aksoy, ‘’Ancak bu müsabaka geride kaldı ve bugün Tokat Belediye Plevnespor ile deplasmanda karşı karşıya geleceğiz. Ligin ilk yarısında mağlup olduğumuz rakibimizden bu müsabakanın rövanşını alarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Tokat Belediye Plevnespor ile oynayacağımız müsabakaya sadece bir gün hazırlanma fırsatı bulduk. Pazar günü Fenerbahçe ile oynadık pazartesi günü Tokat Belediye Plevnespor ile oynayacağımız müsabakanın son hazırlılarını yaparak Tokat’a gitti. Bugün de rakibimiz ile karşı karşıya geleceğiz. Ben takımıma güveniyorum ve istediğimizi alarak Sorgun’a döneceğiz’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Sorgun Tokat Karşısında
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KIZLARDAN MUTLUSU YOK
KIZLARDAN MUTLUSU YOK
Hilal tutulmuyor
Hilal tutulmuyor
Yozgatspor çalışıyor
Yozgatspor çalışıyor
YOZGAT ASP FARKI 35-13
YOZGAT ASP FARKI 35-13
Şiddete hayır
Şiddete hayır
Babacan Yozgatspor Store’de
Babacan Yozgatspor Store’de
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim