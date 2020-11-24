Sorgun Tokat karşısında

Ligin ilk yarısında mağlup olduğu rakibine rövanşı vermek istemeyen Sorgun Belediyespor Tokat Belediye Plevnespor’u deplasmanda yenerek Fenerbahçe karşısında aldıkları mağlubiyeti de telafi etmek istiyor. Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, ligin ikinci yarısının ilk haftasında lider Fenerbahçe’yi konuk ettiklerin ve güçlü rakiplerine yenildiklerini söyledi. Fenerbahçe karşısında aldıkları mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını dile getiren Aksoy, ‘’Ancak bu müsabaka geride kaldı ve bugün Tokat Belediye Plevnespor ile deplasmanda karşı karşıya geleceğiz. Ligin ilk yarısında mağlup olduğumuz rakibimizden bu müsabakanın rövanşını alarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Tokat Belediye Plevnespor ile oynayacağımız müsabakaya sadece bir gün hazırlanma fırsatı bulduk. Pazar günü Fenerbahçe ile oynadık pazartesi günü Tokat Belediye Plevnespor ile oynayacağımız müsabakanın son hazırlılarını yaparak Tokat’a gitti. Bugün de rakibimiz ile karşı karşıya geleceğiz. Ben takımıma güveniyorum ve istediğimizi alarak Sorgun’a döneceğiz’’ dedi.