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Sorgun, Tokat karşında

VOLEYBOL Erkekler Birinci Ligi yarı final Play-Off grubunda mücadele edecek olan Sorgun Belediyespor, bugün Tokat Belediye Plevnespor ile hazırlık müsabakası oynayacak.

Sorgun, Tokat karşında

VOLEYBOL Erkekler Birinci Ligi yarı final Play-Off grubunda mücadele edecek olan Sorgun Belediyespor, bugün Tokat Belediye Plevnespor ile hazırlık müsabakası oynayacak.

30 Mart 2019 Cumartesi 00:00
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Sorgun, Tokat karşında

Tokat’ta oynanacak olan müsabakada takımının son durumunu görmek isteyen Antrenör Mehmet Şahin yarı final müsabakalarına çok iyi hazırlanmak istediklerini söyledi. Hedeflerini Efeler Ligi olarak belirlediklerine vurgu yapan Şahin, ‘’Önümüzdeki hafta başlayacak olan yarı final müsabakalarına çok iyi hazırlanmamız gerekiyor. Hedefimize ulaşmamız adına oynayacağımız hazırlık müsabakaları da önemli. Bu nedenle bugün Efeler Ligi takımlarından Tokat Belediye Plevnespor ile karşı karşıya geleceğiz. Bu müsabakada takımımın güçlü takımlar karşısındaki performansını ve neler yapabileceğimizi görme fırsatı bulacağım’’ dedi. 

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