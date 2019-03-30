Sorgun, Tokat karşında

Tokat’ta oynanacak olan müsabakada takımının son durumunu görmek isteyen Antrenör Mehmet Şahin yarı final müsabakalarına çok iyi hazırlanmak istediklerini söyledi. Hedeflerini Efeler Ligi olarak belirlediklerine vurgu yapan Şahin, ‘’Önümüzdeki hafta başlayacak olan yarı final müsabakalarına çok iyi hazırlanmamız gerekiyor. Hedefimize ulaşmamız adına oynayacağımız hazırlık müsabakaları da önemli. Bu nedenle bugün Efeler Ligi takımlarından Tokat Belediye Plevnespor ile karşı karşıya geleceğiz. Bu müsabakada takımımın güçlü takımlar karşısındaki performansını ve neler yapabileceğimizi görme fırsatı bulacağım’’ dedi.