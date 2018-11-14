Sorgun telafi etti

Sorgun Belediyespor Antrenörü Ümit Terzi, TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlikspor müsabakasının kendileri için çok zor geçeceğini bildiklerini ama bu zorlu müsabakadan galibiyet ile ayrılmayı başardıklarını söyledi. Ligin güçlü ekiplerinden bir tanesi olan TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlikspor karşısında oyuncularının çok iyi bir performans sergilediğine vurgu yapan Terzi, ‘’TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlikspor karşında aldığımız 3-1’lik galibiyet ile geçen hafta kendi evimizde kaybettiğimiz Hatay Büyükşehir Belediyespor müsabakasını telafi etmiş olduk. Bu müsabaka bizim için bir çıkış olacaktır. Bundan sonraki haftalarda da rakiplerimizi yenerek yolumuza emin adımlar ile devam etmek istiyoruz. Cumartesi günü lider Palandöken Belediyespor ile karşı karşıya geleceğiz. Bu müsabakanın hazırlıklarına başladık ve güçlü rakibimiz karşısında mutlak galibiyet hedefliyoruz’’ dedi.